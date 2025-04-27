قتلى وجرحى بحادث دهس في كندا (فيديو)

أصيب وقتل عدد من الأشخاص اليوم الأحد إثر دهس سيارة حشدا من حضور مهرجان للجالية الفلبينية في مدينة فانكوفر جنوب غربي كندا.

A driver slammed an SUV into a crowd of Filipino festival goers in Vancouver, Canada, Saturday night, killing multiple people and leaving many more injured, according to authorities.



“A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a… pic.twitter.com/qOaxzZv4uy April 27, 2025

وقالت إدارة شرطة فانكوفر في بيان مقتضب على منصة "إكس": "السائق قيد الاحتجاز. سنقدم المزيد من المعلومات مع تطور التحقيق".

SUV Vehicle that drove into a crowd in Vancouver Canada tonight killing several people and wounding many others during the Lapu Lapu Filipino festival.



Details of the driver are not available at this time.



Pray for Canadians who are voting on Monday tomorrow.#Vancouver pic.twitter.com/iO9oTwphs0 — Moni 💕 (@MoniFunGirl) April 27, 2025

وقال أحد المارة لمراسل إذاعة محلية: إن الصراخ سمع فجأة عندما اقتحم سائق سيارة رياضية سوداء الحشد، ما أدى إلى إصابة أكثر من 12 شخصا بالقرب من شارع إيست 43 وشارع فريزر.

🚨🇨🇦#BREAKING | NEWS ⚠️

Update video of the reported driver who plowed through a group of people killing some and injuring many at the Lapu Lapu festival in Vancouver, Canada, massive police and EMS response the driver appears to be a 20-year-old Asian male. pic.twitter.com/wvUQ8OV0Oe — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 27, 2025

وأضاف أن السائق حاول مغادرة السيارة والفرار سيرا على الأقدام، لكن عدة أشخاص احتجزوه لحين وصول الشرطة.

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