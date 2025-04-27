قتلى وجرحى بحادث دهس في كندا (فيديو)
أصيب وقتل عدد من الأشخاص اليوم الأحد إثر دهس سيارة حشدا من حضور مهرجان للجالية الفلبينية في مدينة فانكوفر جنوب غربي كندا.
وقالت إدارة شرطة فانكوفر في بيان مقتضب على منصة "إكس": "السائق قيد الاحتجاز. سنقدم المزيد من المعلومات مع تطور التحقيق".
وقال أحد المارة لمراسل إذاعة محلية: إن الصراخ سمع فجأة عندما اقتحم سائق سيارة رياضية سوداء الحشد، ما أدى إلى إصابة أكثر من 12 شخصا بالقرب من شارع إيست 43 وشارع فريزر.
وأضاف أن السائق حاول مغادرة السيارة والفرار سيرا على الأقدام، لكن عدة أشخاص احتجزوه لحين وصول الشرطة.
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