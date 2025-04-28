مصر تعزي كندا في ضحايا حادث فانكوفر

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب كندا فى أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته مدينة فانكوفر، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وأكدت مصــر - في بيان لوزارة الخارجية - وقوفها إلى جانب كندا في هذا الظرف الدقيق، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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