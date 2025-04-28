الإثنين 28 أبريل 2025
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خارج الحدود

مصر تعزي كندا في ضحايا حادث فانكوفر

حادث فانكوفر، فيتو
حادث فانكوفر، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب كندا فى أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته مدينة فانكوفر، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.


وأكدت مصــر - في بيان لوزارة الخارجية - وقوفها إلى جانب كندا في هذا الظرف الدقيق، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. 

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كندا مدينة فانكوفر شعب كندا

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