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محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار ويشدد على مواصلة البحث عن الطفلة (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد انهيار منزل حي غرب، فيتو

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع انهيار منزل مكون من طابقين كائن بحي غرب مدينة أسيوط. وقد أسفرت جهود فرق الإنقاذ التابعة للمحافظة وقوات الحماية المدنية عن إنقاذ سبعة أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتتواصل حاليًا عمليات البحث المكثفة عن طفلة لا تزال تحت الأنقاض.

 

انهيار منزل بمنطقة الشادر بحي غرب أسيوط 

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ قد أبلغ محافظ أسيوط بوقوع انهيار للمنزل الواقع بشارع محمد متولي بمنطقة الشادر بحي غرب المدينة. وعلى إثر البلاغ، تحركت فرق الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بشكل فوري إلى موقع الحادث وقد تم فرض طوق أمني محكم حول المنطقة وفصل المرافق الحيوية عن العقار المنهار لضمان سلامة عمليات الإنقاذ الجارية.

وقد انتقل محافظ أسيوط على الفور إلى موقع الانهيار يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، واللواء عبدالله أبوالنجا، مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج، والمستشار محمد محمود، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

 

وأكد محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم والإسناد اللازم في هذا الظرف الطارئ مشيرًا إلى استخدام معدات متطورة لتسريع وتيرة عمليات البحث والإنقاذ، وجدد التأكيد على استمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية في موقع الحادث حتى يتم العثور على الطفلة المفقودة والانتهاء من رفع كافة الأنقاض بشكل كامل. 

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