طريقة عمل الكبد والقوانص، أكلة اقتصادية وسريعة التحضير

طريقة عمل الكبد والقوانص، الكبد والقوانص من مشتقات الدجاج فهي ذات قيمة غذائية عالية وعشاق كثيرون حيث تقدم بطرق مختلفة ومذاق لا يقاوم.

وطريقة عمل الكبد والقوانص، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفى اخر الشهر تعتبر أكلة اقتصادية وسريعة التحضير، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبد والقوانص.

مكونات عمل الكبد والقوانص:

نصف كيلو كبدة دجاج وقوانص منظفة ومقطعة

حبة بصل كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

حبة فلفل أخضر بارد مقطعة شرائح

ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

عصير ليمونة واحدة

كوب ماء ساخن أو مرق دجاج

طريقة عمل الكبد والقوانص:

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الثوم والفلفل الأخضر، وحرّكي لمدة دقيقة.

أضيفي القوانص أولًا لأنها تحتاج وقتًا أطول للنضج، وقلّبي لمدة 5-7 دقائق حتى يتغير لونها.

أضيفي الكبدة فوق القوانص وقلّبي جيدًا.

تبّلي بالملح، الفلفل الأسود، الكمون، والكزبرة الناشفة، وواصلي التقليب.

أضيفي كوب الماء أو المرق، غطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى تنضج الكبدة والقوانص تمامًا (حوالي 15-20 دقيقة).

في النهاية، أضيفي عصير الليمون وقلّبي، ثم قدمي الطبق ساخنًا.

يمكنك إضافة قطع صغيرة من الطماطم أثناء الطهي لإعطاء نكهة مميزة.

للتزيين، رشي القليل من البقدونس المفروم فوق الطبق قبل التقديم.

الكبد والقوانص

ولعمل كفتة الدجاج

مكونات عمل كفتة الفراخ:

نصف كيلو صدر دجاج مفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

فصين ثوم مفروم

حزمة بقدونس مفرومة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقتان كبيرتان بقسماط (اختياري لتماسك الخليط)

طريقة عمل كفتة الفراخ:

في وعاء عميق، ضعي صدور الدجاج المفرومة، ثم أضيفي البصل، الثوم، والبقدونس المفروم.

أضيفي البهارات، الفلفل الأسود، البابريكا، والملح.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تمتزج، ثم أضيفي البقسماط إذا كان الخليط طريًا جدًا.

شكّلي الكفتة على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة.

سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة، وقلّي الكفتة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا.

يمكن أيضًا شوي الكفتة في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة، مع تقليبها من وقت لآخر.

قدمي كفتة الفراخ ساخنة مع الأرز أو الخبز والسلطة، ويمكن تقديمها مع صوص طحينة أو زبادي.

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