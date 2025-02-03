الإثنين 03 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكبد والقوانص أرخص وجبة غداء

الكبد والقوانص بالبصل
الكبد والقوانص بالبصل


طريقة عمل الكبد والقوانص، من الوصفات التي تصلح كوجبة للغداء، كما أنها من الطرق سهلة التحضير، فهي لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج، كما أنها عالية القيمة الغذائية، الى جانب أنها موفرة وغير مكلفة.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الكبد والقوانص، بعدة إضافات مختلفة، لإعدادها لأسرتك في زمن قياسي، وبأقل التكاليف.

 

طريقة عمل الكبد والقوانص بالبصل والثوم
 

الكبد والقوانص بالبصل
الكبد والقوانص بالبصل

المكونات:
- نصف كيلو كبد وقوانص (مقطعة إلى قطع صغيرة)
- بصلة كبيرة (مقطعة شرائح)
- 3 فصوص ثوم (مفرومة)
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- نصف ملعقة صغيرة كمون
- عصير ليمونة

 

الطريقة:
1. في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
2. أضيفي الثوم المفروم وقلّبي لمدة دقيقة.
3. أضيفي الكبد والقوانص وقلّبيها حتى يتغير لونها.
4. تبّلي بالملح، الفلفل الأسود، والكمون، واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى تنضج الكبد والقوانص.
5. أضيفي عصير الليمون وقلّبي قليلًا، ثم ارفعي الطبق عن النار وقدميه.


طريقة عمل الكبد والقوانص بالصلصة الحمراء
 

الكبد والقوانص
الكبد والقوانص

المكونات:
 

- نصف كيلو كبد وقوانص
- بصلة متوسطة (مفرومة)
- 3 فصوص ثوم (مفرومة)
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
- 2 طماطم كبيرة (مبشورة)
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف كوب ماء

 

الطريقة:
1. في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
2. أضيفي الثوم وقلّبيه لمدة دقيقة.
3. أضيفي الكبد والقوانص وقلّبيها حتى يتغير لونها.
4. أضيفي معجون الطماطم والطماطم المبشورة وقلّبي المكونات معًا.
5. تبّلي بالملح، الفلفل، والبابريكا، ثم أضيفي نصف كوب الماء.
6. غطي المقلاة واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.
7. قدمي الطبق مع الأرز الأبيض أو الخبز.


طريقة عمل الكبد والقوانص بالليمون والفلفل الحار
 

طريقة الكبد والقوانص
طريقة الكبد والقوانص

المكونات:
- نصف كيلو كبد وقوانص
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 3 فصوص ثوم (مفرومة)
- 2 فلفل حار (مفروم)
- عصير ليمونة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- كزبرة مفرومة للتزيين

الطريقة:
1. سخني الزيت في مقلاة وأضيفي الثوم والفلفل الحار وقلّبي لمدة دقيقة.
2. أضيفي الكبد والقوانص وقلّبيها حتى يتغير لونها.
3. تبّلي بالملح والفلفل الأسود واتركيها على نار متوسطة لمدة 10-15 دقيقة.
4. أضيفي عصير الليمون وقلّبي لمدة دقيقة إضافية.
5. زيّني بالكزبرة المفرومة وقدميها ساخنة.

 

طريقة عمل الكبد والقوانص بالفلفل الألوان
 

المكونات:
- نصف كيلو كبد وقوانص
- 1 فلفل أخضر (مقطع شرائح)
- 1 فلفل أحمر (مقطع شرائح)
- 1 فلفل أصفر (مقطع شرائح)
- 2 فص ثوم (مفروم)
- بصلة متوسطة (مقطعة شرائح)
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- نصف ملعقة صغيرة كركم
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا

الطريقة:
1. في مقلاة كبيرة، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
2. أضيفي الثوم وقلّبيه لمدة دقيقة.
3. أضيفي الكبد والقوانص وقلّبي حتى يتغير لونها.
4. أضيفي الفلفل الألوان (الأخضر، الأحمر، والأصفر) وقلّبي لمدة 5 دقائق.
5. تبّلي بالملح، الفلفل، الكركم، والبابريكا.
6. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج جميع المكونات.
7. قدمي الطبق ساخنًا مع الخبز أو الأرز.

 

طريقة عمل الكبد والقوانص بالزبدة والثوم
 

المكونات:
- نصف كيلو كبد وقوانص
- 3 فصوص ثوم (مفرومة)
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- عصير ليمونة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف (اختياري)
- بقدونس مفروم للتزيين

الطريقة:
1. في مقلاة على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه لمدة دقيقة حتى يصفر.
2. أضيفي الكبد والقوانص وقلّبيها حتى يتغير لونها.
3. تبّلي بالملح، الفلفل الأسود، والزعتر (إذا كنت تستخدمينه).
4. اتركي المزيج على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج.
5. أضيفي عصير الليمون وقلّبي لمدة دقيقة أخرى.
6. زيّني بالبقدونس المفروم وقدمي الطبق.

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طريقة عمل الكبد والقوانص بالخضار
 

المكونات:
- نصف كيلو كبد وقوانص
- 2 جزر (مقطع شرائح)
- 1 بطاطس (مقطعة مكعبات)
- 1 فلفل أخضر (مقطع شرائح)
- بصلة كبيرة (مقطعة شرائح)
- 3 فصوص ثوم (مفرومة)
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- نصف ملعقة صغيرة كركم
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

الطريقة:
1. سخني الزيت في مقلاة كبيرة وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
2. أضيفي الثوم وقلّبيه لمدة دقيقة.
3. أضيفي الكبد والقوانص وقلّبي حتى يتغير لونها.
4. أضيفي الجزر، البطاطس، والفلفل الأخضر وقلّبي المكونات معًا.
5. تبّلي بالملح، الفلفل الأسود، الكركم، والكزبرة المطحونة.
6. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الخضار وتكون الكبد والقوانص طريّة.
7. قدمي الطبق مع الخبز أو الأرز.

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