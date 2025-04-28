أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني، أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»، قرار جديد من سلامة الغذاء بخصوص سلسلة محلات بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدرت اللجنة المشتركة المُشكلة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة التنمية الصناعية، تقريرًا بشأن إعادة المُعاينة لعدد من السلاسل الغذائية "بلبن" و"كرم الشام" وأخرى، فيما يتعلق بما تم رصده من وجود عدد من المُخالفات بها مع العديد من الجهات.



وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنه لضمان سلامة الغذاء فإن ذلك يستلزم مُعاينة تلك الأفرع فيما يخص اشتراطات سلامة الغذاء، وكذا الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، وحمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية تثبت خلوهم من الأمراض المُعدية وجراثيمها، وذلك طبقًا للقانون (1) لسنة 2017 والقانون (10) لسنة 1966.



أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.

أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة سريعة من التقلبات الجوية يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني متعمق يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من (٦٠:٤٠) كم/س ويصاحبها هبات رياح تتراوح من ( ٩٠:٧٠) كم/س.



ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه والوجه البحرى وخليج السويس وسيناء.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمطار القاهرة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وتلا ذلك توجه الرئيس ورئيس مجلس السيادة السوداني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان، وذلك بالإضافة إلى مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية مثل الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، والتبادل التجاري، والثقافي، والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، والاستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة للبلدين وشعبيهما.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن وجود زيادة في عدد حالات الإصابة بالسرطان بين الأطفال.

وأشار وزير للصحة في ورشة عمل اليوم للكشف عن انضمام مصر للمبادرة العالمية لسرطان الأطفال أن زيادة أعداد المصابين بسرطان الأطفال تفوق الإمكانيات المتاحة من أماكن لخدمات العلاج.



روى الدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بـ جامعة المنوفية، تفاصيل سرقة أحد أبحاثه في القانون الدستوري، والذي نشر عام 2009 بمجلة كلية الحقوق جامعة المنوفية للدراسات القانونية والاقتصادية، وجاءت بعنوان" حدود رقابة الدستورية.. دراسة مقارنة حول هامشية رقابة الدستورية في مصر في ضوء التعديلات الدستورية المصرية والفرنسية".

وقال البدري لـ فيتو: إن رجاء جواد كاظم، وتعمل مراقب إدارة الرسوم القضائية بوزارة العدل الكويتية، قامت بسرقة بحثه مرتين، الأولى كانت في بحث نسبته لنفسها وقامت بنشره، والثانية في رسالة الدكتوراة الخاصة بها، وفي كل مرة قدمتها في جهة معينة، وحصلت بسببها على ترقيات، ووصلت إلى مواقع قيادية في وزارة العدل الكويتية.





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