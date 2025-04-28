وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن وجود زيادة في عدد حالات الإصابة بالسرطان بين الأطفال.

وأشار وزير للصحة في ورشة عمل اليوم للكشف عن انضمام مصر للمبادرة العالمية لسرطان الأطفال أن زيادة أعداد المصابين بسرطان الأطفال تفوق الإمكانيات المتاحة من أماكن لخدمات العلاج.

وأوضح وزير الصحة أن هناك خطة لتطوير منظومة علاج الأورام وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم العلاج المناسب للمرضى

وأكد وزير الصحة أن علاج الأورام مكلف وغالي، ويعتبر من أكثر أنواع العلاج تكلفة على مستوى العالم.

وأشار وزير الصحة إلى أن مصر تسعى للوصول لارتفاع نسب الشفاء من الأورام، خاصة بين الأطفال إلى 80%.

وأكد وزير الصحة التوسع في إنشاء مراكز أورام بجميع المحافظات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية.

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