الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
ads

 أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن وجود زيادة في عدد حالات الإصابة بالسرطان بين الأطفال.

وأشار وزير للصحة في ورشة عمل اليوم للكشف عن انضمام مصر للمبادرة العالمية لسرطان الأطفال أن زيادة أعداد المصابين بسرطان الأطفال تفوق الإمكانيات المتاحة من أماكن لخدمات العلاج.

وأوضح وزير الصحة أن هناك خطة لتطوير منظومة علاج الأورام وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم العلاج المناسب للمرضى

 

وأكد وزير الصحة أن علاج الأورام مكلف وغالي، ويعتبر من أكثر أنواع العلاج تكلفة على مستوى العالم.

وأشار وزير الصحة إلى أن مصر تسعى للوصول لارتفاع نسب الشفاء من الأورام، خاصة بين الأطفال إلى 80%.

وأكد وزير الصحة التوسع في إنشاء مراكز أورام  بجميع المحافظات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاطفال المصابين بالسرطان الإصابة بالسرطان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء حالات الإصابة بالسرطان علاج الاورام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة مقدمي الخدمة الصحية مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الصحة تحذر من 5 أعراض للإصابة بمرض الرمد الربيعي

وزير الصحة يعقد اجتماعا لدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية

18 قتيلا و1000 مصاب، الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

الصحة العالمية: كل دولار يستثمر في مكافحة الملاريا يحقق عائدا 31 دولارا
ads

الأكثر قراءة

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

تفاصيل المباحثات المصرية السودانية بقصر الاتحادية (صور)

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

في موسم حصاده.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية