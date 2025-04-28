أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

واقعة المدرسة الخاصة بمحافظة البحيرة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت، خلال اليومين الماضيين، بواقعة اعتداء جنسي لأحد موظفي مدرسة خاصة بالبحيرة، على طالب بالمدرسة، بتواطؤ من مديرة المدرسة وبعض العاملين.

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