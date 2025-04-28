الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
ads

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية

جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.

كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.

وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري المديريات الحدودية وزير الأوقاف

مواد متعلقة

وزارة الأوقاف تشارك في الدورة العلمية لشرح مضامين "رسالة عمان" (صور)

نيابة عن السيسي، وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من زعماء العالم

وزارة الأوقاف تطلق حملة لتصحيح السلوكيات الاجتماعية والمفاهيم الدينية
ads

الأكثر قراءة

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

زغلول صيام يكتب: كان عقل الأهلي فين لما تعاقد مع كولر وكان فين اتحاد الكرة مع فيتوريا والزمالك مع كبشة المدربين ؟ واللا هي دولارات من غير صاحب !!

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

بعد فقدانه الوعي، إخضاع لاعب منتخب الشباب للبروتوكول الطبي وإراحته 6 أيام

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

في موسم حصاده.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية