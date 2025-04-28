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حوادث

القبض على عاطلين بتهمة سرقة أعمدة الإنارة بمدينة السلام

القبض على عاطلين
القبض على عاطلين لسرقة أعمدة الإنارة بمدينة السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام شخصين بسرقة كشاف من أحد أعمدة الإنارة بمدينة السلام.

 

سرقة أعمدة الإنارة بمدينة السلام 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزتهما كشاف الإنارة المستولى عليه.

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وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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سرقة أعمدة الإنارة مدينة السلام مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية قسم شرطة السلام أول بالقاهرة دائرة قسم شرطة السلام

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