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محافظ أسيوط يلتقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لبحث تكثيف العمل الدعوي (صور)

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فيتو

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لبحث سبل تكثيف العمل الدعوي في المحافظة، ومناقشة الدور التوعوي الذي يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر في مراكز ومدن المحافظة، لتوعية المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد الديني بأسيوط والدكتور سيد عبدالعزيز مدير إدارة الدعوة بمنطقة الوعظ والإرشاد الديني والشيخ إبراهيم جمعة مدير التوجيه بالمنطقة.

دعم التعايش السلمي في المجتمع المصري

حيث رحب محافظ أسيوط – خلال اللقاء -  بالأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والوفد المرافق له، مشيدًا بجهود الأزهر الشريف الدعوية والتوعوية بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في دعم التعايش السلمي في المجتمع المصري من خلال ما تقدمه المؤسسة الأزهرية من أنشطة متنوعة وتوعية مستمرة، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بكل قطاعاته وبين مؤسسات الدولة المختلفة داخل المحافظة، وأهمية تنسيق العمل بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية بالدولة.

كما أشار المحافظ إلى دعم جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لجهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم، والأفكار المغلوطة.

دعم جهود الدولة في قضية الوعي المجتمعي

فيما قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الأزهر الشريف حريص على التعاون الفعال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في جميع محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة في قضية الوعي المجتمعي، والمساهمة في البناء الفعال للإنسان في جميع جوانبه الفكرية والثقافية والنفسية، وبما يسهم في مواجهة أي فهم خاطئ للقضايا المعاصرة محل اهتمام الناس جميعًا.

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وأكد الجندي حرص المجمع على السعي المستمر في تأهيل الوعاظ والواعظات لدعم دورهم في نشر صحيح الدين والفكر الوسطى بين جميع فئات المجتمع، ودعم كل مفاهيم المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وتلبية احتياجات التنمية المجتمعية وتسهم في بناء جيل لديه فكر مستنير وهدف واضح لمستقبل واعد، مشيرًا إلى تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف  بشكل فعال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة.

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