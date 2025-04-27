انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن انطلاق فعاليات برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ينطلق يوم 28 أبريل الجاري بقرى مركز أبنوب، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأحد البنوك، وانطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية، وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، وذلك لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج وتدريبات بشأن تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يختص بالشمول المالي وريادة الأعمال.

وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بالمحافظة بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة، سوف تبدأ تدريبات في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بمجمع الخدمات قرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب كأولى محطات مركز أبنوب للمساهمة في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بحضور وإشراف سوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومديرة وحدة السكان بمركز أبنوب.

وأضاف محافظ أسيوط أن التدريب يتم تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المقرر بقرى (بني محمد، كوم المنصورة، المعابدة، الشنابلة، عرب العطيات البحرية، بني إبراهيم، جزيرة بهيج، عرب القداديح، الحمام كوم ابوشيل) بمركز أبنوب خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو القادم على أن يتم استكمال البرنامج في باقي قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ( 7 مراكز كمرحلة أولى، ومركزين كمرحلة ثانية) لاستهداف 9 آلاف متدرب بكافة المراكز للفئة العمرية (21: 45) عامًا بحيث يتم تدريب 1000 متدرب لكل مركز على أن يكون 100 متدرب لكل قرية من 10 قرى، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن كيفية عمل دراسة وإدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد احتياجات السوق ومتطلباته وكيفية تنفيذ تلك المشاريع.

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