الأحد 27 أبريل 2025
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استئصال طحال متضخم يزن 2 كيلو من مريضة بمستشفى أسيوط العام (صور)

فريق أطباء صحة أسيوط،
فريق أطباء صحة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن فريقا طبيا متميزا من قسم الجراحة والتخدير والتمريض، بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" نجح في استئصال طحال متضخم من بطن مريضة، بوزن 2 كيلو جرام. 

 

استئصال طحال متضخم لمريضة بأسيوط 

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلي أنه تم إجراء العملية الكبرى بمهارة عالية لاستئصال الطحال لمريضة شابة تبلغ من العمر ٣٥ عامًا، كانت تعاني من أورام بالغدد الليمفاوية وانتهت من جرعات العلاج الكيماوي، وتعرضت لتضخم شديد بالطحال تسبب لها بآلام حادة بالبطن وصعوبة في الحركة.

 

حجز المريضة استعداد للعملية 


وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه تم حجز المريضة بقسم الجراحة للتقييم وعمل التحاليل الطبية والأشعة اللازمة، وتبين أنها تعاني من تضخم بالطحال وتحتاج إلى استئصال جراحي، وبشكل سريع جرى تحضير المريضة للعمليات، وتجهيز الدم اللازم للعملية وتجهيز سرير بالعناية المركزة لما بعد العملية الجراحية.


تفاصيل العملية الجراحية


وأضاف وكيل الوزارة، أن المريضة دخلت العمليات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، وحجز وحدات الدم اللازمة لضمان سلامتها خلال الجراحة ومراعاة كافة الاحتياطات اللازمة لضمان جودة العملية وسلامة المريضة وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، واستغرق التدخل الجراحي ساعتان ونصف، وبعدها خرجت المريضة إلى العناية الجراحية لاستكمال العلاج، إلى أن تحسنت حالتها.


 

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في ذات السياق أوضح دكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام " الشاملة " أن فريق التدخل الجراحي ضم دكتور  روماني صفوت – رئيس قسم الجراحة ودكتور ديفيد كمال – مساعد أخصائي الجراحة ودكتور محمد مصطفى – طبيب مقيم جراحة ودكتور بيتر ميشيل – طبيب مقيم جراحة ودكتور راجي محروس – أخصائي التخدير ودكتور فاطمة – طبيبة مقيمة تخدير ومعاونة علي محمد – تمريض عمليات وعصام – تمريض عمليات.

يأتي ذلك  في ظل حرص مديرية الصحة والسكان بأسيوط الدائم علي تشجيع إجراء مثل هذه التداخلات المعقدة بالأساليب العلمية الحديثة، بما يضمن توفير خدمة طبيه متميزة علميا وفنيا بالمحافظة.

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