محافظ أسيوط يتفقد مدرسة طارق بن زياد الإبتدائية لمتابعة سير العمل (صور)

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مدرسة طارق بن زياد الابتدائية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة وجودة الخدمات المقدمة للطلاب، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المدارس بهدف تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، ومحمد المختار صلاح مدير المدرسة، وصبرية عمر المشرفة على روضة المدرسة.

محافظ أسيوط يتفقد الفصول الدراسية بمرحلة رياض الأطفال

بدأ محافظ أسيوط، جولته بتفقد عدد من الفصول الدراسية بمرحلة رياض الأطفال، والتي تضم 74 طفلًا، حيث تابع الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة لهم، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح مرحة وتفاعل إيجابي بين الأطفال، مشيدًا بمستوى سير العملية التعليمية واتباع المعلمين لأساليب تربوية حديثة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال.

كما تفقد محافظ أسيوط فصول المرحلة الابتدائية، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير المدرسة حول الكثافة الطلابية داخل الفصول التي تضم 25 فصلًا دراسيًا بالمرحلة الابتدائية، ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بها 1097 طالبًا وطالبة، موزعين على الفصول وفقًا للطاقة الاستيعابية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وخلال الزيارة، حرص أبوالنصر على التفاعل مع التلاميذ، وطالبهم بالاهتمام بالتعليم واستذكار دروسهم أولًا بأول لأن العلم هو سلاح التقدم والتطور خاصة مع أهداف الجمهورية الجديدة، مؤكدًا دعمه الكامل للعملية التعليمية، وحرصه على تذليل أية معوقات تواجه المعلمين أو الطلاب بما يحقق رؤية الدولة في تحسين جودة التعليم.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لسير انتظام العملية التعليمية بالمدارس المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة من خلال جولاته الميدانية المفاجئة والدورية.

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