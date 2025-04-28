عراقجي: أي هجوم على إيران سيقابل برد مماثل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، إن وهم إسرائيل بأنها قادرة على إملاء ما قد نفعله أو لا نفعله لا يستحق أي رد.

إيران توجه تحذيرا لإسرائيل

وأضاف عراقجي: اللافت للنظر هو مدى وقاحة نتنياهو في إملاء ما يمكن وما لا يمكن لترامب فعله في دبلوماسيته مع إيران.



وتابع: إيران قوية وواثقة بما يكفي في قدراتها لإحباط أي محاولة من جهات خارجية خبيثة لتخريب سياستها الخارجية وأي هجوم على إيران سيقابل برد مماثل.

ويأتي ذلك بعدما دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

نتنياهو يطالب بتفكيك برنامج إيران النووي

وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها.

وبعد محادثات في روما هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".

وقال نتنياهو إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.

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