الإثنين 28 أبريل 2025
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خارج الحدود

تفاصيل إلقاء القبض على مصري في السعودية بتهمة الاحتيال والنصب

الشرطة السعودية،
الشرطة السعودية، فيتو

ألقت السلطات السعودية، القبض على مواطن مصري وآخر يمني لتورطهما في عمليات نصب واحتيال تتعلق بتأشيرات الحج.

الأمن السعودي يلقي القبض على مصري متورط فى عمليات نصب واحتيال

ووفق بيان صادر عن الأمن العام السعودي، ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

وطالب الأمن العام السعودي، من المواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية.

تحذير من السلطات السعودية بشأن الحصول على تأشيرات الحج

وشددت وزارة الحج السعودية في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج 2025 على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح"، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة الحجاج.

 

البيان ذاته قال إن التأشيرات بأنواعها كافة لا تخول حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج من دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

 

كما حذرت وزارة الحج والعمرة، من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة والإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق البلاد، وإبلاغ السلطات في الدول كافة عن أي إعلانات وهمية ومضللة.

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