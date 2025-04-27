الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قرار عاجل من مرشد إيران بعد انفجار ميناء بندر عباس

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

أمر المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأحد، بفتح تحقيق شامل في انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

وقال خامنئي: يجب الكشف عن أي إهمال أدى لكارثة ميناء رجائي.. كل المسؤولين عليهم مسؤولية منع تكرار مأساة ميناء رجائي.

 

ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس إلى 36

أعلنت لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي في بندر عباس إلى 36.

إيران تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا انفجار ميناء رجائي

أعلن محافظ هرمزغان الجنوبية في إيران محمد عاشوري، اليوم الأحد، فرض حالة الحداد لمدة 3 أيام في المحافظة على أرواح ضحايا الانفجار الذي وقع أمس السبت في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس.

وكانت عمليات الإغاثة في موقع الحادث قد انتهت، في حين أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية في وقت سابق ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18 قتيلا وأكثر من 800 جريح.

 

عمليات الإغاثة والإنقاذ وإخماد الحرائق

وبمجرد وقوع الانفجار علق وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، من موقع الانفجار مساء أمس قائلًا: منذ اللحظات الأولى، عملنا على التوازي بين عمليات الإغاثة والإنقاذ وإخماد الحرائق، والتحقيق في أسباب الحادث. 

كما أوضح أن هناك فرقا متخصصة تعمل على كشف ملابسات الواقعة، وسيتم محاسبة كل مقصر أو مذنب دون أي تهاون.

وأضاف مؤمني: "على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، بما في ذلك الرياح الشديدة وتغير اتجاهها، والتي عرقلت عمليات الإطفاء، إلا أن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكّنت من السيطرة على المصدر الرئيسي للحريق بفضل كفاءتها وخبرتها".

وتابع: "نأمل أن يتم احتواء الموقف بالكامل خلال الساعات المقبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرشد الايراني خامنئي ميناء رجائي بندر عباس

مواد متعلقة

إيران: ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس إلى 36

الدفاع الايرانية تنفي وجود شحنات عسكرية بميناء رجائي أثناء الانفجار

مستشار خامنئي: لن يحدث اتفاق مع أمريكا إلا بوقف التهديدات واحتواء إسرائيل

خامنئي يعلق على مفاوضات عمان
ads

الأكثر قراءة

السويس وبنما، أول رد رسمي على طلب ترامب عبور السفن الأمريكية القنوات البحرية مجانا

محمد صلاح يرفض الاحتفال مع نونيز بسبب زجاجة "خمر" (صور)

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

يمكنكم رؤية أرقامي، أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

"سيلفي الجمهور"، محمد صلاح يحتفل بهدفه في توتنهام بالدوري الإنجليزي

بالرقص، محمد صلاح يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي (صور)

رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

تطورات جديدة في صفقة انتقال بن رمضان للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 27-4-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. 9 جوائز وأرقام قياسية تطارد محمد صلاح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالنصيحة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة»؟

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بمتاعب وسماع أخبار سيئة

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

المزيد
الجريدة الرسمية