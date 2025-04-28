غلق 16 منشأة طبية مخالفة بشربين في الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن غلق عدد من المنشآت الطبية المخالفة خلال حملات مكثفة شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية بمركزي شربين وأجا، في إطار خطة المديرية لتكثيف الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

غلق 16 منشأة طبية مخالفة بشربين ومركز إدمان غير مرخص بأجا

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات استهدفت المرور على 73 منشأة طبية بمركز ومدينة شربين، حيث أسفرت عن رصد 42 منشأة مرخصة، من بينها مستشفيان خاصان، و6 مراكز طبية، و20 عيادة خاصة، وعيادتان تخصصيتان، ومركز أشعة واحد تضمنت عددًا من المخالفات، منها انتهاء عقود التخلص من النفايات الطبية، ومخالفات مكافحة العدوى، وحاجة بعض الأجهزة إلى الصيانة، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بمستوى النظافة في بعض المواقع، وتم إصدار قرار غلق إداري بحق منشأة واحدة لمخالفتها الاشتراطات.

ضبط 15 منشأة تعمل بدون ترخيص

وأشار الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر إلى أن الحملة كشفت كذلك عن وجود 15 منشأة تعمل بدون ترخيص، تضمنت 9 عيادات خاصة، و4 معامل خاصة، ومحل بصريات، ومركز علاج طبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإصدار قرارات غلق إداري لها.

لها قرار غلق.. ضبط عيادة لطب الأسنان بمدينة شربين تمارس النشاط

كما انتهت الحملة أيضًا إلى ضبط عيادة لطب الأسنان بمدينة شربين، تمارس النشاط الطبي رغم صدور قرار سابق بالغلق الإداري وتشميعها، حيث تبين أن القائم عليها يمارس المهنة بالرغم من وقف قيده بالنقابة وتزوير شهادة البكالوريوس الخاصة به. وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وقيدها جنحة بمركز شرطة شربين.

حملة تفتيشية على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

وفي سياق متصل، قامت إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة بديوان عام محافظة الدقهلية وعضوية الدكتور محمد عبد العزيز، بشن حملة تفتيشية على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بمركز أجا.

ضبط مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة تدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين

وأسفرت الحملة عن ضبط مصحة غير مرخصة تدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين طبيًا بإحدى القرى التابعة للمركز، حيث تم تحرير محضر بالمخالفات بقسم شرطة أجا وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملات مستمرة بجميع مراكز المحافظة لضبط المخالفات

وأكد وكيل الوزارة، أن الحملات مستمرة بجميع مراكز المحافظة لضبط المخالفات الصحية، وأي منشأة غير ملتزمة بالمعايير القانونية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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