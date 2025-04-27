صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة

عقدت مديرية الشؤون الصحية في الدقهلية اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، لمناقشة بروتوكول التنسيق والتحويل للحالات الطارئة والحوادث بين مستشفيات المحافظة المختلفة (التابعة لوزارة الصحة –التابعة للامانة العامة – المستشفيات الجامعية- مستشفي التأمين الصحي).

صحة الدقهلية: اجتماع موسع لمناقشة بروتوكول التنسيق والتحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة

شارك في الاجتماع نخبة من القيادات الطبية، شملت الدكتور أمير فكري الداودي مدير مستشفى طوارئ جامعة المنصورة، والدكتور عمرو مصطفى مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، والدكتور أحمد النقيب مدير مستشفى المنصورة الدولي، والدكتورة رشا مصطفى مدير مستشفى سندوب للتأمين الصحي, والدكتور أحمد عبد العاطي ممثل هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات المختصة من بينهم الدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور جابر ممدوح مدير إدارة الحميات.

إمكانيات المستشفيات من حيث الطاقة الاستيعابية والخدمات العلاجية

استعرض الحضور إمكانيات المستشفيات من حيث الطاقة الاستيعابية والخدمات العلاجية المقدمة، إضافة إلى رصد نواحي القصور الحالية تمهيدًا لاستكمالها. وتم الاتفاق على بروتوكول موحد للتعامل مع حالات الطوارئ، يحدد أيام استقبال الحالات الطارئة بكل مستشفى وتوزيع التخصصات الطبية، مع الالتزام بقرار رئيس الوزراء الخاص بتقديم الرعاية العاجلة للحالات لمدة 48 ساعة قبل تحويلها عند الحاجة.

مواعيد المستشفيات في الطوارئ

وشمل البروتوكول تحديد مستشفى طوارئ جامعة المنصورة لاستقبال الطوارئ العامة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ومستشفى المنصورة الدولي أيام السبت والأربعاء، ومستشفى المنصورة التخصصي أيام الاثنين والجمعة. كما تضمن البروتوكول توزيع مهام استقبال حالات السموم، مناظير الجهاز الهضمي للأطفال والكبار، وتنسيق استقبال حالات الإصابات المتعددة (poly trauma)، وحالات جراحة القلب والصدر وجراحات الأوعية الدموية.

سرعة الرد على العروض الطبية عبر المجموعات الإلكترونية

كما أكد المجتمعون سرعة الرد على العروض الطبية عبر المجموعات الإلكترونية الخاصة، والتنسيق الفوري لتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية مع الحفاظ على سلامة المريض أثناء النقل، مع تفعيل آلية متابعة الحالات ومراجعة العروض الطبية بعد تحويلها لتقديم أفضل خدمة التزام جميع الأطراف بالبروتوكول فور اعتماده.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بالبروتوكول فور اعتماده لضمان تقديم أفضل خدمة طبية عاجلة لمواطنى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.