مواعيد وأماكن انقطاع المياه في شربين بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن قرية كفر الترعة الجديد وعزبة زكي ومركز شربين اليوم الأحد لمدة 9 ساعات متتالية.

موعد انقطاع المياه في شربين

وأشارت مياة الدقهلية إلى أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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