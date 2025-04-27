الأحد 27 أبريل 2025
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محافظات

مواعيد وأماكن انقطاع المياه في شربين بالدقهلية

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن قرية كفر الترعة الجديد وعزبة زكي ومركز شربين اليوم الأحد لمدة 9 ساعات متتالية.

موعد انقطاع المياه في شربين 

وأشارت مياة الدقهلية إلى أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء.

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وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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