السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

كواليس العثور على ثعلب داخل مركز لعلاج الإدمان بالشرقية

مركز لعلاج الإدمان
مركز لعلاج الإدمان بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة غريبة من نوعها بعد عثور الخدمات الأمنية بأحد مراكز علاج الإدمان بجامعة الزقازيق على ثعلب يتجول داخل المركز.

العثور على ثعلب داخل مركز لعلاج الإدمان 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية  إخطارا بالعثور على ثعلب داخل مركز لعلاج الإدمان بجامعة الزقازيق.

التحفظ على الثعلب وإيداعه حديقة الحيوان 

وجرى التحفظ على الثعلب داخل المركز قبل  تسليمه لحديقة الحيوان بالزقازيق وإخطار مديرية الطب البيطري لإجراء الفحوصات اللازمة له واتخاذ الإجراءات الاحترازية حياله.

ساخرون، مناخوليا.. زمن الترندات والثعلب فات فات

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد كل الأحداث تشبه كرات الثلج.. كل القضايا كل الهموم التى تشغلهم ما هى إلا مجموعة من كرات الثلج.. يلقى بها أحدهم على صفحته بالفيس بوك أو تويتر أو أى موقع تواصل فيتناقلونها واحدا تلو الآخر ثم يبدأ الهبد والرغى وماحدش فاهم حد ولا حدش عايز ييستوعب التانى ولا عنده وقت للاستيعاب ولا أصلا الكتابة في التعليقات بتكفى صاحبها لتوصيل وجهة نظره.

هكذا تجرى الأحداث في مجتمع المناخوليا القابع خلف سور سرايتنا الصفراء، وكرة الثلج تأخذ في الانتفاخ طالما يتناقلها رواد السوشيال واحدا تلو الآخر حتى تكبر وتتضخم وتصير ترند لا قيمة له ولا فائدة منه.. ثم يدرك المتناقلون إنهم تافهون فيعزفون عن الكرة واحدا تلو الآخر حتى تتلاشى شيئا فشيئا لتعود وكأنها لم تكن بمجرد أن تطلع عليها شمس الملل والإهمال ليلهثوا خلف كرة ثلجية أخرى تتدحرج فيما بينهم حتى تكبر وتنتفخ وتصبح ترندا جديدا يتلاشى مع شمس يوم آخر جديد.

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