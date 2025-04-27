الأحد 27 أبريل 2025
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صحة الدقهلية: نجاح أول جراحة مخ وأعصاب بمستشفى أجا المركزي

إجراء جراحة بمستشفي
إجراء جراحة بمستشفي أجا المركزي، فيتو

كشف  الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى أجا  فى إجراء أول جراحة مخ وأعصاب لطفل يعانى من شرخ بعظام الجمجة ونزيف بالمخ.

 

وأضاف  وكيل صحة الدقهلية  ، أن مستشفى أجا استقبلت طفل يبلغ من العمر  (13 عام) تعرض لسقوط من علو  ويعاني من فقدان في درجة الوعي وجرح قطعي بالرأس، وعقب إجراء الأشعات اللازمة تبين وجود شرخ بعظام الجمجمة ونزيف فوق الأم الجافية يضغط علي المخ أدى إلى تدهور في درجة الوعي والإداراك بالإضافة إلى ضعف وثقل في الجانب الأيسر من الجسم.

رفع امكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية لـ الطب العلاجى  أنه عقب اجراء العملية  لتفريغ النزيف خارج الأم الجافية وإيقاف مصدر النزيف وغسيل الجرح المتهتك  حدث تحسن في استجابة وحركة الجانب الأيسر فورًا بعد الجراحة واستعاد الطفل درجة الوعى بالكامل    مشيرًا إلى أن  العملية تأتى فى إطار حرص صحة الدقهلية على  التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة،ورفع إمكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

الفريق الطبي بمستشفى أجا 

وتوجه  وكيل الوزارة بالشكر للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم تامر السعيد  مدير المستشفى والدكتور حسام كمال وأحمد الشيخ  أخصائى التخدير والدكتور محمود رمضان أبو ميهمدرس جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه الطب جامعه الأزهر وذلك تقديرًا  للجهود المبذولة والمتميزة.

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