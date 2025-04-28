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خارج الحدود

رئيس وزراء قطر: إعادة إعمار غزة وسوريا أصبحت أحلاما مؤجلة

وزير خارجية قطر،فيتو
وزير خارجية قطر،فيتو

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، عن دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه “ليس موقفا سياسيا بل واجب أخلاقي نؤمن به”.

وقال في تصريحات صحفية: نظامنا الدولي يشهد اليوم تحولات جذرية تفرض إعادة تقييم مفاهيمنا حول الأمن.

وأوضح  وزير خارجية قطر أن أطفال غزة وسوريا والسودان وأوكرانيا ليسوا مجرد أرقام بل هم مستقبل أجيال.

 وتابع: ملفات إعادة إعمار غزة وسوريا أصبحت للأسف أحلاما  على أجندة المجتمع الدولي، كما أن إعادة إعمار غزة وسوريا أصبحت أحلاما مؤجلة وسط تعدد الأزمات وتراجع التمويل.

وشدد علي أن ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف غير مسبوق، وأن  أكثر ما يؤلم ويمثل وصمة عار أن الغذاء والدواء أصبحا سلاحا لتحقيق مصالح ضيقة.

 

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الشعب الفلسطيني السودان أوكرانيا غزة

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