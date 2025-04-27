الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

قطر: نواصل التنسيق مع مصر والشركاء للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد: لا يمكن أن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق أو استخدام التجويع سلاحا.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وأضاف وزير الخارجية القطري: بحثنا مع الجانب التركي استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة،  ونواصل التنسيق مع مصر والشركاء للتقدم نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة.

وفي السياق ذاته يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد تدريجي في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، إذا لم يُحرز تقدما في المفاوضات مع حركة حماس خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم”.

الاحتلال يهددد بتصعيد العمليات العسكرية مع حماس

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أنه من المقرر تصعيد القتال تدريجيا، بما يشمل استدعاء جنود الاحتياط".

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استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يحرز تقدم خلال الأسبوعين المقبلين، سيوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق القتال بشكل كبير، وأسرع من المتوقع كما هدد.
 

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غزة إسرائيل جيش الاحتلال حماس الشعب الفلسطيني

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