لترطيب وتنعيم البشرة، طريقة صنع صابون زيت الزيتون بالمنزل

زيت الزيتون هو مكون متعدد الاستخدامات له فوائد عديدة للصحة العامة وللبشرة، فمنذ العصور القديمة، كان الناس يستخدمون صابون زيت الزيتون لتنظيف وتغذية البشرة.

ويحظي صابون زيت الزيتون بشعبية كبيرة بين أنواع الصابون الطبيعي المختلفة، وذلك لتأثيره المذهل على البشرة ونتيجة الرائعة مع العديد من مشاكل الجلد المختلفة.

فوائد صابون زيت الزيتون للبشرة

يحتوي صابون زيت الزيتون على العديد من الفوائد للبشرة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وتكون كالآتي:

تنعيم ملمس البشرة

ترطيب البشرة

تخفيف الإكزيما والصدفية

محاربة الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة

تحفيز نمو الخلايا الجديدة

إزالة المكياج دون تهيج البشرة

حماية البشرة من الجفاف

الحفاظ على دهون البشرة

محاربة البكتيريا

هل يسد صابون زيت الزيتون المسام؟

يعد زيت الزيتون أحد أفضل الخيارات الطبيعية لترطيب البشرة الجافة، ولكن بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية، يمكن لزيت الزيتون أن يسد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب، وذلك لأن هذا الزيت يسبب الرؤوس السوداء ولا يمتص بسهولة في الجلد.

المكون الأساسي لصنع الصابون هو زيت الزيتون البكر.

على الرغم من أنه يمكن استخدام أي زيت زيتون لصنع الصابون، إلا أن زيت الزيتون البكر هو الخيار الأفضل، حيث يحتوي زيت الزيتون البكر على عدد أقل من المواد الكيميائية وتركيز أعلى من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

طريقة صنع صابون زيت الزيتون في المنزل

يمكن شراء صابونة زيت الزيتون من العطار بسعر زهيد مقارنة بأسعار العلامات التجارية المختلفة، وتستطيعت السيدة كذلك صنعه بالمنزل لضمان نقاء المكونات الموجوده به والحرص على الحصول على أفضل نتائج ممكنة.

لصنع صابون زيت الزيتون في المنزل للمبتدئين:

مكونات صنع الصابون:

زيت زيتون بكر ممتاز (450 جرام)

ماء مقطر (104 جرام)

لاكتات الصوديوم (ملعقة صغيرة)

غسول قلوي (58 جرام)

الأدوات:

خلاط

ميزان حرارة للمطبخ

وعاء مقاوم للحرارة

وعاء خلط

قوالب صابون

مصفاة صغيرة

ميزان رقمي

طريقة صنع صابون زيت الزيتون:

في منطقة جيدة التهوية، اسكبي الماء في وعاء مقاوم للحرارة ثم أضيفي الغسول ببطء، اخلطي حتى يذوب الغسول، بعد ذلك، صفي المحلول لالتقاط أي بلورات غير مذابة، ولا تنسي أن تبقي وجهك بعيدًا عن البخار المتصاعد. عندما يبرد محلول الغسول إلى 54 درجة مئوية، أضيفي لاكتات الصوديوم واخلطي جيدًا. سخني زيت الزيتون البكر حتى يصل إلى حوالي 38 درجة مئوية. عندما تكون درجة حرارة كل من الزيت وماء الغسول ضمن 5 درجات من بعضهما البعض، يمكن خلطهما، أضيفي ماء الغسول ببطء إلى الزيت. استخدمي الخلاط اليدوي لخلط المحلول وتحضيره، وباستخدام وصفة صابون زيت الزيتون المصنوعة منزليًا هذه، يجب أن يستغرق الأمر حوالي 5-10 دقائق للوصول إلى قوام يشبه الكاسترد. صبي الخليط في القوالب. انتظري لمدة 3-4 أيام للسماح لصابون زيت الزيتون بنسبة 100% بالتصلب. أزيلي الصابون الطبيعي من القالب واتركيه ليجف لمدة أسبوعين قبل الأستخدام.

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