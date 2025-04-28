الإثنين 28 أبريل 2025
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حوادث

تعرف على خطوات وشروط استرداد الكفالة عقب انتهاء المحاكمة

حالات صرف الكفالة
حالات صرف الكفالة وشروطها واورقها،فيتو

يتساءل الكثير عن من رواد السوشيال ميديا، عن الخطوات التي يجب اتباعها عند استرداد الكفالة عقب انتهاء المحاكمة، وحصول المتهم على براءة أو التصالح.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو، هذه الإجراءات وشروط استرداد  مبلغ الكفالة وحالات تأخر استرداد الكفالة وحالات يمنع فيها صرف الكفالة في التقرير التالي..

 

 

-شروط استرداد  مبلغ الكفالة سواء صدر حكم بالبراءة 

 

-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءًا على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.

- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
 

 حالات تأخر استرداد الكفالة ورفض استردادها..

 

-فقد أصل إيصال الكفالة.
 

- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.


 

- يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة.

 

حالات يستحق  صرف الكفالة فيها 
                
 

_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

- التصالح أمام المحامى العام

-مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

 

-إيقاف تنفيذ العقوبة.





متى يتم استرداد الكفالة؟

 


- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـ"البراءة" أو أمر "بألا وجه" أو "استبعاد شبهة الجريمة" أو "تصالح" أمام المحكمة فقط.

- أن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالى.


 

 الأوراق والإجراءات المطلوبة لاسترداد الكفالة
 

 

- لا بد أن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

- إرفاق ثلاث صور بطاقة للمتهم.

- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

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فيتو الكفالة النيابة الجنايات
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