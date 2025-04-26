بالأسماء، إصابة 9 في حادث سقوط ستاند وشاشات بحفل تامر حسني بقصر البارون

شهد حفل المطرب تامر حسني على مسرح قصر البارون التاريخي سقوط ستاند وشاشات إضاءة الحفل على الجمهور ما أدى إلى إصابة 9 من حضور الحفل تم نقلهم في سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وحصلت فيتو علي أسماء المصابين وهم كالتالي احمد. ع ١٥سنه وبلال. س٢٠ سنة ومحمود. ز ٣٣ سنه ونور. م ٢٥ سنه ومحمد. ا ٢٩ سنه و عمرو. ع ٢٠ سنة واحمد. ع ٢٩ سنه و ايه. د ٣٥ سنه وحسناء. ا ٣٠سنه، والذين تم نقلهم للمستشفيات.

ورفعت قوات مباحث القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ورجال المباحث عمود ستاند إنارة وشاشات اضاءة سقط في حفل تامر حسني المقام بقصر البارون بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة عبر أوناش.

ويعمل فريق من المعمل الجنائي على فحص أثار الحادث وكشف أسباب سقوط عمود الاستاند والشاشات للتأكد إن كان هناك شبه جنائية من عدمه. وحصر الخسائر التي وقعت.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة إخطارا بوقوع الحادث وسقوط مصابين داخل قصر البارون، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين انهيار "ستاند إنارة" داخل حفل مقام داخل القصر، وسقوطه على الجمهور.

ومن ناحية أخرى أعلن النجم تامر حسني الموعد النهائي لطرح فيلمه الجديد ريستارت، الذي يشاركه فيه عدد من النجوم، ومنهم هنا الزاهد وباسم سمرة.

تعد الفنان تامر حسنى على طرح فيلمه الجديد ريستارت الذى يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، في دور العرض السينمائي خلال شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025.

في هذا السياق، كان الفيلم مرشحا للعرض في موسم عيد الفطر الجارى، ولكن تم تأجيله رغم جاهزية العرض.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين.

ويعتبر ريستارت هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معًا فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

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