خطوات تحرير محضر أونلاين وشروط تقديم بلاغ غير تابع لمحل الإقامة

يتساءل الكثير من رواد السوشيال ميديا، حول إجراءات تحرير محضر شرطة سليم ضد من يتعدون على حقوقهم، وشروط تحرير محضر بقسم الشرطة آخر غير التابع له محل إقامة الشاكي وخطوات تحرير محضر اون لاين، فى التقرير التالي نرصد الخطوات والإجراءات.



أولا- إجراءات تحرير محضر بقسم الشرطة

-الذهاب إلى قسم الشرطة وطلب عمل محضر



- التوجه لقسم الشرطة التابع لسكن المتقدم الشكوى ويقوم أمين الشرطة بسماع الواقعة التى تريد أن تحرر المحضر بشأنها لأنهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا، أما اذا كان المحضر ليس من بين تلك المحاضر يقوم بإخراج ورق، ويقوم بكتابة ما تمليه عليه ومن حقك كتابة أى شىء فى المحضر وليس له الاعتراض فقط التدوين.



- تقوم بالتوقيع على أقوالك وإذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بإرفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الأصل، ويقوم بكتابة نظر وإرفاق على الأصل، بالإضافة إلى إرفاق صور التوكيلات إن كنت تحرر المحضر بصفتك محامى (وكيل ).

- أخذ رقم المحضر والتأكد من الرقم منه



- إذا كان قد تحرر المحضر داخل نقطة الشرطة سيأخذ رقم أحوال ويذهب إلى القسم، وتضطر للعودة للنقطة فى يوم آخر حتى تأخذ رقم الصادر للقسم وبعده تذهب إلى القسم لتعرف إذا كان سيأخذ رقم جنح أم لا (بحسب نوع المحضر).

-المحضر يذهب النيابة وتتابعه بالرقم فى النيابة



-المحضر ينزل للاستيفاء وبيستلمه وكيل نيابة وتستطيع معرفة اسمه من الجدول للمتابعة وإضافة جديد بالمحضر تكتب طلبا وتذهب الاستيفاء.

-المحضر إما يجرى حفظه أو تحديد جلسة محاكمة له.

ثالثا-خطوات تحرير محضر أونلاين





- الدخول إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

- إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول».

- اختيار «إنشاء حساب جديد» ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.



اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية.

- الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

- الاستعلام عن البلاغات المحررة أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر الرابط الإلكتروني https://moi.gov.eg.

الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108



ثانيا-حالات تحرير محضر بقسم شرطة غير التابع له محل إقامة الشاكي..

قال المحامي ياسر عرفات الخبير القانوني: إنَّ تحرير محضر أمام الشرطة يجب أن يكون بحضور الشخص نفسه أو عن طريق وكيل عنه ولابد أن يكون محاميًا ولا يجوز وكالة أي شخص عادي للحضور أمام الشرطة والنيابة العامة بخلاف المحامي وهذا وفق نصوص القانون.

وأضاف أنَّ تحرير المحضر ممكن أن يحرر في قسم آخر غير التابع له محل إقامة الشاكي وذلك في حالة حدوث جريمة وأي واقعة في مكان بعيد عن مكان الإقامة يكون هنا الاختصاص المكاني هو محل التحقيق أو تحرير المحاضر أي عند حدوث جريمة أو حادث ما في مكان خارج مكان الإقامة يكون جهة التحقيق هي قسم الشرطة الذي يقع في دائرته الحادث.

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