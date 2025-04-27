نتنياهو يكشف تفاصيل خطة السنوار لغزو الاحتلال ويكذب شهادة رئيس الشاباك عن حفل نوفا

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أن الاحتلال يحاول استعادة الأسرى المتبقين على قيد الحياة، وجثامين القتلى من غزة.

نتنياهو يزعم تخطيط السنوار لغزوات متتالية على الاحتلال

وتابع نتنياهو مزاعمه أن -الشهيد- يحيى السنوار قائد حركة حماس فى غزة، أعد خطة بإحكام لشن غزوات متتالية علينا من غزة ولبنان، لكننا أوقفنا ذلك، ونقلنا الحرب إلى لبنان، بعد انضمام حزب الله إلى حماس فى القتال.

نتنياهو ورئيس الشاباك، فيتو

وتابع نتنياهو، مورست علينا ضغوطات من الأمريكيين فى مراحل مختلفة، لمنعنا من دخول غزة، وهددتنا إدارة الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن، وقلنا لهم أننا لسنا دولة تابعة.

نتنياهو يكذب رواية رئيس الشاباك بشأن التحذير من طوفان الأقصى

فى سياق أخر، قدم نتنياهو، اليوم، إفادته إلى محكمة العدل العليا، ردا على إفادة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، وتغيب بغرض ذلك عن جلسة الحكومة.

وكتب نتنياهو أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، كذب بشأن تحذيره من الحرب.

وتابع، ادعاء رونين بار، بأنه حذّر من الحرب -طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضى- وأيقظ النظام بأكمله كذب.

وكتب: "لم يوقظ رئيس الحكومة، ولا وزير الأمن، ولا غرف الطوارئ، ومسؤولي الأمن في الكيبوتسات، ولم يأمر بإخلاء حفل نوفا".

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