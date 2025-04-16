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خارج الحدود

بايدن يهاجم ترامب: هذا ما فعله في 100 يوم

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

وجه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن،  انتقادات لاذعة لنهج الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الضمان الاجتماعي، محذرا من اتساع الانقسام في البلاد، وذلك في أول خطاب عام كبير له منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.


وقال بايدن (82 عاما) خلال مؤتمر "المدافعون والمستشارون وممثلو ذوي الإعاقة" في مدينة شيكاغو: "لا يمكننا الاستمرار كأمة منقسمة بهذا الشكل، بهذا القدر من الانقسام".

وأضاف: "لم نشهد انقساما بهذا الشكل من قبل"، في إشارة إلى الهوة المتزايدة بين أنصار ترامب والديمقراطيين.

وبنبرة هادئة، شن بايدن هجوما حادا على السياسات الاجتماعية للإدارة الجديدة، متهما إياها بإلحاق ضرر بالغ في أقل من 100 يوم فقط منذ توليها الحكم.

وأشار إلى تسريح نحو 7 آلاف موظف حكومي، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة، مثل تعطل مواقع حكومية رسمية بسبب تقليص ميزانيات تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الضمان الاجتماعي برنامج حكومي أمريكي يقدم مساعدات مالية للمتقاعدين وذوي الإعاقة، أو لأسر العاملين المتوفين.

وأكد بايدن أن الضمان الاجتماعي "وعد مقدس"، قائلا: "الناس يشعرون بالقلق الحقيقي الآن. للمرة الأولى والوحيدة في التاريخ هناك خشية من أن يتم تأخير أو وقف صرف مستحقات الضمان الاجتماعي".

وفي نهاية كلمته، نزل بايدن درجات المنصة ببطء وتبادل الحديث للحظات مع عدد من الحضور في الصفوف الأمامية.

وكان بايدن انسحب من السباق الرئاسي في يوليو الماضي بعد أداء ضعيف في مناظرة تلفزيونية، مما زاد من المخاوف داخل الحزب بشأن عمره ومدى لياقته الذهنية.

وتولت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس الترشح عن الحزب الديمقراطي، لكنها خسرت الانتخابات أمام ترامب.

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