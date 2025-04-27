إيهود باراك: نتنياهو يخدع ترامب

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الحكومة السابق إيهود باراك قوله: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب من الخوض في اليوم التالي بقطاع غزة.

نتنياهو يخدع ترامب

وأضاف إيهود باراك أن نتنياهو يخدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول إن على إسرائيل الخضوع لحماس أو التخلي عن المخطوفين.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك غضبا بين كبار الضباط في جيش الاحتلال، ونقلت عنهم قولهم إنه يجب اتخاذ قرار، إما تدمير غزة أو الخروج منها، دماء جنودنا ليست رخيصة.

غضب في صفوف جيش الاحتلال

ويأتي ذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية في نصب أكثر من كمين لقوات الاحتلال، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل التحقيق الأولي حول المعركة في حي الشجاعية، التي قُتل فيها ضابط الجيش عيدو فولوخ ومقاتل وحدة المستعربين نيتع يتسحاك كاهانا.

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