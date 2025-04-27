الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيهود باراك: نتنياهو يخدع ترامب

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الحكومة السابق إيهود باراك قوله:  إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب من الخوض في اليوم التالي بقطاع غزة.

نتنياهو يخدع ترامب

وأضاف إيهود باراك أن نتنياهو يخدع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول إن على إسرائيل الخضوع لحماس أو التخلي عن المخطوفين.

txt

نتنياهو يعلق على مظاهرة "رؤوسه المقطوعة" في تل أبيب

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك غضبا بين كبار الضباط في جيش الاحتلال، ونقلت عنهم قولهم إنه يجب اتخاذ قرار، إما تدمير غزة أو الخروج منها، دماء جنودنا ليست رخيصة.

غضب في صفوف جيش الاحتلال 

ويأتي ذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية في نصب أكثر من كمين لقوات الاحتلال، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل التحقيق الأولي حول المعركة في حي الشجاعية، التي قُتل فيها ضابط الجيش عيدو فولوخ ومقاتل وحدة المستعربين نيتع يتسحاك كاهانا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو ترامب إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة السابق إيهود باراك

مواد متعلقة

ترامب يطالب بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما

دون استكمال المحادثات مع زيلينسكي، ترامب يغادر الفاتيكان بعد مراسم جناز البابا فرانسيس

ads

الأكثر قراءة

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

مصدر بالأهلي يكشف الاسم الأقرب لخلافة كولر مؤقتًا

خدمات

المزيد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

ماذا تفعل المرأة حين يتهمها زوجها بالزنا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية