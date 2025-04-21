جولان: نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل

قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، اليوم الإثنين: إن إفادة رئيس الشاباك ليست مجرد تحذير بل لائحة اتهام خطيرة وإنذار للديمقراطية.

رئيس حزب إسرائيلي يهاجم نتنياهو

وأضاف جولان: نتنياهو فاشل أمنيا وسياسيا ويحاول استغلال الشاباك للبقاء، ونتنياهو فوضوي ويقود حكومة فوضوية وما فعله ليس مجرد تهديد للديمقراطية بل انقلاب سلطوي فعلي.

وتابع: نتنياهو يشكل خطرا مباشرا على أمن إسرائيل وعلى سيادة القانون ووجود الدولة، ويجب أن يرحل الآن.

وتوالت الانتقادات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب سياسته، وطالبه العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين بالرحيل.

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