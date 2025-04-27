20 شيكل وشريحة محمول.. جيش الاحتلال يغرى سكان غزة بالأموال للتعاون معه، عنوان قصير لفضيحة كبيرة تورط فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة، أثبتت عدم قدرة تل أبيب على تحقيق أهداف الحرب المزعومة، والبحث عن خونة محتملين لتسهيل مهمته.

20 شيكل وشريحة محمول.. جيش الاحتلال يغرى سكان غزة بالأموال للتعاون معه

وفى التفاصيل التى كشفتها القناة الـ12 العبرية، إن جيش الاحتلال يغري سكان غزة للتعاون معه، وفى سبيل ذلك الهدف زع أوراقًا إسرائيلية نقدية من فئة 20 شيكل وشريحة محمول، علاوة على منشورات اسقطها طيران الاحتلال من الجو تحمل دعوة موجهة إلى سكان قطاع غزة للتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" مقابل الأمولا وتوفير شريحة الهاتف الإسرائيلية بهدف التجسس على القطاع.

20 شيكل وشريحة محمول، فيتو

وأظهرت صورة نشرتها القناة العبرية، ورقة نقدية بقيمة 20 شيكل ومعها شريحة هاتف محمول، مكتوب عليها اسم شخص في منطقة مخيم الشاطئ في قطاع غزة.

الاحتلال يجند جواسيس بـ 20 شيكل وشريحة محمول إسرائيلية

يشار إلى تفاجأ نازحين فلسطينيين برسائل نصية تدعوهم لمقابلة ضابط من "الشاباك" الإسرائيلي بمحور نتساريم فى غزة، ويتم خلال المقابلات محاولة إقناع أهالى القطاع الذين يواجهون حربا شرسة منذ 7 أكتوبر 2023، للانصياع لفكرة الهجرة الطواعية من القطاع مقابل تسهيلات استثنائية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن جريمة الـ 20 شيكل وشريحة المحمول للتعاون مع الاحتلال، ربما فسرت لحد كبير أسباب قيام حماس نهاية مارس الماضى، بإعدام جواسيس توروطوا فى نقل معلومات عن قادة المقاومة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي سهل على جيش الاحتلال اغتيالهم.

وعقدت حركة حماس حينها محاكم ثورية، لبعض من اعتقلتهم من مناطق تعرضت فيها قيادات من فصائل المقاومة للقصف والاغتيال، وفعليًا صدرت أحكام عن تلك المحاكم بإعدام بعض من ثبت بحقهم تهم الجاسوسية فى غزة، وأجرت تحقيقات مع آخرين.

جيش الاحتلال يغري سكان غزة للتعاون معه

وتزامن الكشف عن مخطط إغراء جيش الاحتلال لسكان غزة للتعاون معه مقابل 20 شيكل وشريحة المحمول الإسرائيلي، مع تأكيد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، اليوم، إن المحادثات التى أجرتها أنقرة مع حركة حماس، مؤخرا، أظهرت انفتاح الحركة على اتفاق يتجاوز وقف إطلاق النار في غزة، ويهدف إلى حل دائم ينهى الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

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