الاحتلال يجمد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع أمر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى الأمنيين السابقين، مشيرة إلى أنه تم تجميد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في عام 2024.

المحكمة المركزية في القدس المحتلة

وفي وقت سابق؛ قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وفق ما أوردت صحف عبرية.

يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية قدمتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات مالية.

عائدات الضرائب المحولة من جانب الإحتلال الإسرائيلي

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب المحولة من الجانب الإسرائيلي، والتي تستخدم في تغطية نفقات تشغيلية وخدمات حيوية.

وعلى الجانب الآخر، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شخصين بعد عبورهما من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل في منطقة البحر الميت.

وقال الاحتلال في بيان إن قواته ألقت القبض عليهما بالقرب من الحدود وتم نقلهما إلى الجهات الأمنية للتحقيق.

وأشار إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الدفاع تمكنت مؤخرًا من رصد آثار أقدام بالقرب من الحدود في منطقة البحر الميت وقامت بمسح المنطقة.

محاولات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل أو الضفة

وقال الاحتلال في بيان قصير إن عمليات البحث صدرت بعد أن "رصد الجنود آثار أقدام على طول الحدود، في منطقة البحر الميت".

وتقول إسرائيل إن حدودها الطويلة مع الأردن، بما في ذلك التي تسيطر عليها إسرائيل بين المملكة والضفة الغربية المحتلة، شهدت ارتفاعا في محاولات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل أو الضفة في السنوات الأخيرة.

وتشن إسرائيل منذ أسابيع حملة عنيفة على مدن ومخيمات الضفة، أجبرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح.

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