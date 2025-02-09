الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

لن نترك شيئا للغزيين، جنود الاحتلال يحرقون مقتنياتهم قبل انسحابهم من محور نتساريم

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع  فيديو لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي  يقومون بإحراق تجهيزات عسكرية قبل انسحابهم من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

 

جنود إسرائيليون يحرقون مقتنياتهم قبل انسحابهم من محور نتساريم

وأظهر مقطع الفيديو جنود الاحتلال وهم يحرقون مقتنياتهم ويقولون: "لن نترك شيئا للغزيين"، وذلك بعد انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من محور نتساريم.

 

انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم

ورصدت مقاطع مصورة المشاهد الأولية من محور "نتساريم" وسط القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية منه صباح اليوم الأحد، حيث تواجد عدد من الغزيين والسيارات المدنية في المنطقة.

كما أعلنت حركة حماس اليوم الأحد أن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من محور نتساريم في قطاع غزة يمثل استكمالا لفشل أهداف "حرب الإبادة" على الشعب الفلسطيني.

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محور نتساريم جيش الاحتلال غزة قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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