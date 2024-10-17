الجمعة 18 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الأزهر: الاحتلال يهدد بالزحف الاستيطاني داخل قطاع غزة لتحقيق هذه الأهداف

الاحتلال يهدد بالزحف
الاحتلال يهدد بالزحف الاستيطاني داخل قطاع غزة

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن وزارة الزراعة الصهيونية خصصت مبلغًا قدره 25 مليون شيكل، لدعم المزارعين الجدد، وتمويل إنشاء المزارع، والمعدات الزراعية المتطورة، في منطقة غلاف غزة، ويدعم المشروع الاستيطاني الجديد جميع فروع الزراعة كالمحاصيل الزراعية، ومزارع الألبان والدواجن والسمك. 

 المشروع الصهيوني لجذب شباب المستوطنين وتعزيز الاستيطان


ويسعى المشروع الصـهـيوني لجذب شباب المستوطنين، وتعزيز الاستيطان في المنطقة، من خلال دعم استخدام الميكنة، وتيسير نظام الإنتاج الزراعي، وكذلك التعامل مع تحديات الوضع الحالي؛ عن طريق توفير مولدات كهربائية، ودعم الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإنشاء مرافق متطورة؛ بهدف التأسيس لزراعة مستدامة، من خلال استغلال الموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية المحتلة. 


وبحسب المشروع، تصل المنح المقدمة لكل مزارع صـهـيوني جديد إلى 600 ألف شيكل، بحيث تمثل نسبة المنحة نحو 50% من حجم الاستثمار.

مرصد الأزهر يحذر من مشروع توسعي استثماري في الأرضي الفلسطينية 


وإذ يتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن كثب، التطورات الحالية على الساحة الفلسطينية، وما يجري فيها من انتهاكات، يؤكد أن تشجيع الاستيطان الصـهـيوني في أرض فلسطين بشكل عام هو "مشروع توسعيّ استثماريّ" يرعاه الاحـتلال، ويوفر له كل مقومات النجاح، لجذب أكبر عدد من المستوطنين، للاستيلاء على المزيد من الأراضي المحتلة؛ بيد أن مساعي الاحـتلال في الاستيطان الزراعي في منطقة "غلاف غــزة" في مثل هكذا توقيت، يؤكد سعيه لتنشيط الاستيطان حول القطاع، لعدة أمور أهمها: 


- شَغر المساحات الفارغة حول القطاع والاستفادة منها عن طريق استغلال الموارد البشرية والطبيعية.
- إزالة الوحشة عن المكان ومحو ما علق في الأذهان في السابع من أكتوبر 2023م.  


- بثّ رسالة طمأنة للمستوطنين الفارّين من مستوطنات الغلاف -منذ عام- وإشعارهم بأن الوضع تحت السيطرة.
- الترويج لاستقطاب المزيد من المستوطنين من الداخل والخارج.
- التمهيد -مستقبلًا- للزحف الاستيطاني داخل قطاع غزة، ووصل الجنوب المحتل بشمال القطاع، الذي يمارس فيه الاحتلال الآن حرب إبادة وتهجير.

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