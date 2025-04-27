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رياضة

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على إنتر ميلان بهدف في الشوط الأول

روما، فيتو
روما، فيتو

تقدم فريق روما علي نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الان على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل ماتياس سولي هدف التقدم لروما في الدقيقة 22.  

 

تشكيل إنتر ميلان ضد روما 

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: اوقستو - أتشيربي - بافارد.

خط الوسط: ديماركو - فراتيسي - تشالهان أوغلو - باريلا - دارميان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - أرناوتوفيتش.

 

تشكيل روما ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: نديكان - مانشيني - سيلك.

خط الوسط: انخلينو - كريستانتي - كونيه - بيليغريني - سولي

خط الهجوم: شومورودوف - دوبياك

 

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

يحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، فيما يحتل روما المركز السابع برصيد 57 نقطة.

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روما إنتر ميلان الدوري الإيطالي

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