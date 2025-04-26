رانييري يستبعد سعود عبد الحميد من قائمة روما لمباراة إنتر ميلان

أعلن كلاوديو رانييري مدرب فريق روما، عن قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان، غدا الأحد، في قمة الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

غياب 3 لاعبين عن روما أمام إنتر ميلان

وشهدت قائمة روما، غياب 3 لاعبين، وهم باولو ديبالا وفيكتور نيلسون بالإضافة للظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد.

قائمة روما لمواجهة إنتر ميلان

وجاءت قائمة ذئاب روما كالتالي:

حراسة المرمى: دي مارزي، جوليني، سفيلار.

خط الدفاع: أنجيلينو، سيليك، هوميلز، مانشيني، نديكا، رينش، أنس صلاح الدين، سانجاري.

خط الوسط: كريستانتي، جونا دواث، كوني، باريديس، بيليجريني، بيسيلي، ساليمايكيرس.

خط الهجوم: بالدانزي، دوفبيك، الشعراوي، سولي.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب البطولة برصيد 71 نقطة، فيما يملك روما 57 نقطة في المركز السابع.

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