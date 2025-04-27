الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

أول رد فعل من علي معلول بعد رحيل مارسيل كولر عن الأهلي

علي معلول وكولر
علي معلول وكولر

حرص التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي وداع السويسري مارسيل كولر بعد رحيله عن تدريب القلعة الحمراء.

ونشر معلول صورة له تجمعه مع كولر عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق عليها: "حظ سعيد وكل التوفيق لك".  

 

ملامح الجهاز الفني الجديد

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ملامح الجهاز الفني الجديد للأهلي تتكون من محمد يوسف مديرا رياضيا وعماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني ومحمد شوقي ومحمد نجيب وميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

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