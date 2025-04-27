الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد شخص  في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوبي لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة حلتا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفذنا هجوما بجنوب ‎لبنان في وقت سابق اليوم وقضينا على قائد في مجمع مجدل زون التابع لحزب الله".

جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن استهداف حسين نصر نائب قائد الوحدة 4400 في جماعة حزب الله بغارة جنوبي لبنان.

الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة علي جنوب لبنان

والاسبوع الماضي شن جيش الاحتلال، عدة غارات عنيفة على مناطق من بينها منطقة الشقيف أرنون جنوب لبنان.

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جيش الاحتلال لبنان مسيرة إسرائيلية بلدة حلتا جنوبي لبنان وزارة الصحة اللبنانية

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