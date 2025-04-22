جيش الاحتلال يعلن استهداف قيادي بحزب الله في لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفذنا هجوما بجنوب ‎لبنان في وقت سابق اليوم وقضينا على قائد في مجمع مجدل زون التابع لحزب الله".

جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف حسين نصر نائب قائد الوحدة 4400 في جماعة حزب الله بغارة جنوبي لبنان.

الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة علي جنوب لبنان

كما شن جيش الاحتلال الأحد، عدة غارات عنيفة على مناطق من بينها منطقة الشقيف أرنون جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية الأحد، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية بآلية تابعة للجيش اللبناني.

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