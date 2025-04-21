كرة السلة، تعرف على ترتيب دوري السوبر قبل المرحلة الإقصائية

كرة السلة، أسدل الستار على منافسات الدور الأول من نهائيات دوري السوبر لكرة السلة رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء ترتيب دوري السوبر بعد ختام المرحلة الأولى كالتالي:

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة (85-73)، في الجولة الـ14 من المرحلة الأولى لدوري السوبر لكرة السلة.

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم 24 أبريل الجاري، بمشاركة الفرق الـ8.

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