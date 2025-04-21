الإثنين 21 أبريل 2025
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رياضة

كرة السلة، المحترف الإنجليزي ينضم لتدريبات الأهلي اليوم

فريق كرة السلة رجال
فريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي

كرة السلة، ينضم اللاعب الإنجليزي كاڤيل ويليامز إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم الإثنين، قادما من الدوري الصيني، بعد مفاوضات كبيرة استمرت على مدار الأيام الماضية.

ويبلغ الإنجليزي كاڤيل ويليامز 29 عاما ويلعب في مركز السنتر، ويعول عليه مسئولي الأهلي لقيادة الفريق نحو تحقيق لقب دوري السوبر هذا الموسم.

اللاعب الإنجليزي كاڤيل ويليامز
اللاعب الإنجليزي كاڤيل ويليامز

ترتيب دوري السوبر لكرة السلة

وأسدل الستار على منافسات الدور الأول من نهائيات دوري السوبر لكرة السلة رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء ترتيب دوري السوبر بعد ختام المرحلة الأولى كالتالي:

وتأتي مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

الاتحاد السكندري × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

وتأتي مواعيد مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الجولة الأولى - الخميس 24 أبريل

الجولة الثانية - الجمعة 25 أبريل

الجولة الثالثة - الإثنين 28 أبريل

الجولة الرابعة - الثلاثاء 29 أبريل

الجولة الخامسة - السبت 3 مايو

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة (85-73)، في الجولة الـ14 من المرحلة الأولى لدوري السوبر لكرة السلة.

وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم 24 أبريل الجاري، بمشاركة الفرق الـ8.

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كرة السلة كاڤيل ويليامز الدوري الصيني النادي الأهلي دوري السوبر لكرة السلة

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