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محافظ أسيوط يشدد على توفير المستلزمات الطبية بشكل منتظم

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد إدارة العهد بمديرية الصحة، فيتو

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في جولة مفاجئة لإدارتي مراقبة العهد والتموين الطبي التابعتين لإدارة الشئون الصحية بمديرية الصحة والسكان بمنطقة مساكن عزبة السجن بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمنشآت الصحية والوقوف على سير العمل بها، رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق.

مراقبة العهد وتوزيع المستلزمات الطبية على المستشفيات

واطلع محافظ أسيوط على آليات العمل داخل الإدارتين، واستمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في مراقبة العهد وتوزيع المستلزمات الطبية على المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة فضلا عن متابعة توافر الأدوية والطعوم وعمل الطلبيات اللازمة ومتابعة معدلات الاستهلاك الشهرى والدورة المستندية ومراجعة المنصرفات الشهرية وتواريخ الصلاحية والتأكد من وصول أفضل خدمة طبية للمنتفعين.

 

وأكد محافظ أسيوط أهمية تعزيز كفاءة العمل داخل هذه الإدارات الحيوية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة لضمان توفير المستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، والعمل على تطوير الأداء الإداري والفني، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.

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