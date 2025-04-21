رغم ارتفاع درجات الحرارة، إقبال المواطنين على المتنزهات بأسيوط للاحتفال بشم النسيم (فيديو)

تواصل حدائق ومتنزهات محافظة أسيوط؟، اليوم الإثنين، استقبال المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط أجواء احتفالية مبهجة وتشديدات أمنية مكثفة وتواجد لسيارات الإسعاف بمحيط أماكن التجمع رغم ارتفاع درجات الحرارة.

محافظ أسيوط يتفقد الحدائق والمتنزهات العامة، لمشاركة المواطنين أجواء الاحتفال

وفي هذا السياق تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من الحدائق والمتنزهات العامة، لمشاركة المواطنين أجواء الاحتفال بعيد شم النسيم، ومتابعة سير العمل والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم لقضاء يوم ترفيهي مميز وذلك في إطار حرصه على التواجد الميداني ومشاركة المواطنين أفراحهم واحتفالاتهم.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إقبال كبير على حديقة الفردوس بحي شرق

حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد حديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، للاحتفال بشم النسيم، وذلك للتأكد من جاهزية الحديقة وتوافر سبل الراحة والنظافة العامة بها وحرص على تهنئة المواطنين المتواجدين بالحديقة متمنيًا للجميع قضاء أوقات تملؤها البهجة والسرور.

كما تفقد حديقة الحيوان بمدينة أبوتيج والتي تعد ثاني حديقة حيوان على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على أحوال المواطنين الذين توافدوا بكثافة على الحديقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من مختلف مراكز المحافظة للاحتفال بعيد الربيع والاستماع بالجو الرائع والألعاب الترفيهية ومشاهدة الحيوانات، حيث تم تجهيز الحديقة سواء من أعمال النظافة أو صيانة المرافق لتكون متنفسًا مناسبًا وآمنًا للمواطنين كما يجري وضع مخطط شامل لتطوير الحديقة بالكامل.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على مشاركة المواطنين في مختلف المناسبات والفعاليات، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة لقضاء المواطنين إجازاتهم وعيدهم بكل سهولة ويسر في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة حيث تأمين الحدائق وتنظيمها بالشكل اللائق، كما تم نشر فرق الاسعاف وقوافل الخدمات الطبية في الحدائق وأماكن التجمعات والمتنزهات تحسبًا لأي طارئ فضلا تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات وصلاحيتها لحماية جمهور المستهلكين.

نشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين

كما تم نشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل لضمان انسياب الحركة المرورية وعدم حدوث اختناقات بالإضافة إلى متابعة مواقف السرفيس لعدم استغلال المواطنين والالتزام بالتعريفية المحددة وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد والمتابعة المستمرة طوال اليوم، واستمرار أعمال النظافة والصيانة ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتكثيف التواجد الأمني والإداري داخل المتنزهات، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للزوار.

واختتم أبوالنصر جولته بالتأكيد على أن العيد لا يكتمل إلا بمشاركة الجميع، وأن الاحتفال الحقيقي هو في رسم البهجة على وجوه المواطنين، خاصة الأطفال والأسر البسيطة التي تجد في الحدائق العامة ملاذًا لقضاء أوقات ممتعة في أجواء من الأمان والمحبة.

ووأوضح محافظ أسيوط إنه جرى تخصيص بعض الخطوط الساخنة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها على أرقام (114) أو أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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