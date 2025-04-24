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ذكرى تحرير سيناء، محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ أسيوط يضع إكليل
محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور، فيتو

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، الموافق الخامس والعشرين من أبريل. 

 

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

 

بدأت المراسم بتبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط ومدير أمن أسيوط، تجسيدًا لروح التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظة. 

 

عقب ذلك، قام محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح جنود وشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في تقليد عسكري راسخ يعبر عن الوفاء لتضحيات شهداء مصر عبر الأجيال.

 

 

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، قدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للقوات المسلحة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها مؤكدًا أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في ذاكرة الأمة، تجسيدًا لعظمة التضحيات التي قدمها الشهداء الأبطال دفاعًا عن تراب الوطن وعزته، مسطرين بذلك صفحات مضيئة في تاريخ مصر مضيفًا أننا سنواصل السير على دربهم، مستلهمين منهم قيم الكفاح والتضحية من أجل رفعة وتقدم مصر.

محافظ أسيوط ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكاري بمناسبة يوم الشهيد

محافظ أسيوط ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة (فيديو وصور)

 

جدير بالذكر أنه تم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في مختلف أنحاء الجمهورية إحياءً لهذه الذكرى العظيمة، من خلال المحافظين في مراسم رافقهم فيها مديرو الأمن.

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