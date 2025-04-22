محافظ أسيوط يعلن اعتماد الحيز العمراني لـ 114 عزبة في 9 مراكز

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن اعتماد الحيز العمراني لـ 114 عزبة موزعة على 9 مراكز بالمحافظة هي (أبنوب – أبوتيج- أسيوط – البداري – الفتح – القوصية – ديروط – ساحل سليم - صدفا)، على ان يتم استكمال اعتماد الأحوزة العمرانية بجميع مراكز المحافظة تباعًا وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الانجاز يأتي في إطار التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان أن تتماشى المخططات الاستراتيجية مع احتياجات النمو السكاني والرؤية المستقبلية مضيفًا تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية يمثل جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن اعتماد الأحوزة العمرانية يساهم في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المتزايدة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة، مما يساهم في تحقيق وتنفيذ الخطة التنموية.

وأشار أبوالنصر إلى أن أسيوط تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى المحافظة وجار إعداد وتحديث الأحوزة العمرانية لباقي العزب لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في وقف البناء العشوائي وتنظيم النمو العمراني، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية ستبدأ فورًا في استكمال باقي الإجراءات اللازمة وتفعيل الحيز العمراني المعتمد، واستكمال اعتماد باقي العزب لتحقيق التوازن في التنمية بين مختلف المناطق وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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