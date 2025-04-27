محافظ الإسماعيلية يفتتح موسم حصاد القمح اليوم

يفتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح، من حقول مركز ومدينة فايد، وذلك في حضور عدد القيادات التنفيذية بالمحافظة ووكلاء وزارتي الزراعة والتموين.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد قام في وقت سابق، بتفقد صوامع القمح، تزامنًا مع بدء موسم حصاد وتوريد القمح لموسم 2025.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وشيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



متابعة عملية توريد القمح

وخلال الجولة تابع محافظ الإسماعيلية ومرافقوه عملية توريد القمح للصوامع، ومراحل فحص واستلام الأقماح من المزارعين، وتخزينها داخل الصوامع.



واستمع محافظ الإسماعيلية خلال زيارته، لشرح مفصل عن كيفية عمل الصوامع، بداية من استلام وفحص القمح وفرزه، مرورًا بعمليات تخزين القمح داخل الصوامع والتي تتم بشكل مميكن، وعن طريق التحكم آليًا من خلال غرفة التحكم الرئيسية.





والتقى محافظ الإسماعيلية جولته، بعدد من المزارعين أثناء توريدهم محصول القمح الخاص بهم للصوامع، وحرص على الاستماع لهم والتعرف على مطالبهم، في حال وجود بعض المعوقات أثناء عمليات التوريد والمحاسبة، ومن جانبهم أكد المزارعين أن عمليات التوريد تسير بشكل رائع ودون تأخير أي مستحقات مالية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الزراعة مع المزارعين بشكل مستمر، وتلبية طلباتهم، وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء عمليات توريد القمح.

٨٦٣٢٠ طنا، سعة تخزينية متاحة للقمح المحلي بالإسماعيلية

وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر؛ وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، موضحًا أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المزروعة بالاضافة إلى وجود سعة تخزينية متاحة للقمح المحلي تصل إلى ٨٦٣٢٠ طنا.

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية: إن المحافظة اتخذت استعداداتها الجيدة لاستقبال موسم حصاد القمح، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتجهيز مراكز لتجميع القمح وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تموينية لمتابعة عملية التوريد أولًا بأول وتذليل العقبات لمزارعي القمح وحل المشاكل والتحديات.

كما قامت مديرية التموين بمعاينة مواقع التخزين واعتمادها بعد اكتمال استعدادات استلام المواقع وتشكيل لجان للاستلام وتبخير المواقع والأدوات استعدادًا لبدء الموسم.

عدد الصوامع في محافظة الإسماعيلية

موضحة أن محافظة الإسماعيلية تمتلك عدد أربع صوامع معدنية، عبارة عن صومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا بعدد خلايا ۱۰ خلية معدنية بسعة تخزينية ۳۲۰۰۰ طن، بالإضافة إلى صومعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد خلايا ١٨ خلية بسعة تخزينية ۹۰۰۰۰ طن بمركز القنطرة شرق ومركز أبو صوير.

بالإضافة إلى مركزي تجميع بمركز القصاصين وقرية أبوسلطان تابعين للبنك الزراعي المصري بالإسماعيلية، مزودين بهنجر معدني مساحة ٢٤٠٠ متر مربع بالإضافة إلى شونة أرضية مساحتها ٦٠٠ متر.

وبذلك تكون محافظة الإسماعيلية مجهزة بعدد خمسة مواقع بسعة تخزينية ١٢٦٣٠ طن.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٢٠٠ جنيه درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيه درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.

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