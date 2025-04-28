الإثنين 28 أبريل 2025
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ثروة البابا !

أقل من 90 يورو أو ما يساوى نحو مائة دولار ونحو خمسة آلاف جنيه مصرى، هى كل الثروة التى تركها البابا فرنسيس بعد وفاته! والمثير أنه كان في إمكانه أن يتحصل على ثروة كبيرة على الأقل من راتبه البالغ 340 ألف يورو سنويا، لو تقاضاه منذ تولى منصبه الباباوي الرفيع الذى يقود دينيا نحو مليار ونصف مليار كاثوليكي في العالم، لكنه رفض منذ عام 2013 أن يتقاضى راتبا، مثلما رفض أن يعيش في أحد المساكن الفاخرة للفاتيكان، وآثر العيش في شقة بسيطة متواضعة جدا.

 
لقد كان البابا الراحل مناصرا للفقراء والبسطاء في العالم كله بمن فيهم الذين يعتنقون مذاهب أخرى في الدين المسيحي ومن يعتنقون أديان أخرى غير المسيحية.. ولم يفعل مثل البعض الذى نصب نفسه مدافعا عن الفقراء وعاش حياة الأثرياء.. 

ولكن بابا الفقراء والمهمشين عاش حياة الفقراء.. حتى أنه كان بسيطا في ملابسه التى يرتديها، والطعام الذى يتناوله، وكان يتناول الطعام مع عمال وموظفى الفاتيكان، وكان يرتدى حذاءه القديم ورفض استبداله بحذاء فاخر ملون كما فعل أسلافه، ويستخدم سيارة صغيرة قديمة في تنقلاته!

 
وهكذا.. طبق البابا فرنسيس على نفسه ما كان يدعو إليه من مناصرة الفقراء والمهمشين والبسطاء في العالم.. لم يحيا الإنفصام الحادث لدى البعض الذى يدافع قولا عن الفقراء ويعيش عمليا حياة الأثرياء.. كان صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع الناس. 

 

لا يا سيد ترامب!

دولارات خارجة من مصر !


ولا يمكن أن نجد تفسيرا لذلك في أنه إبن من أبناء البسطاء الذين عاش طفولته وشبابه معهم في الأرجنتين التى ينتمى إليها، لأن هناك فقراء كثيرون خانوا طبقتهم وانفصلوا عنها وعاشوا حياة الأغنياء واستمتعوا برفاهيتها ولم يعيشوا حياة الفقراء الخشنة والصعبة.. إنما التفسير نجده في الصدق مع النفس الذى اتسم به هذا الراحل العظيم.

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الصدق مع النفس البابا فرنسيس الفاتيكان ثروة البابا فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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