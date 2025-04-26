دولارات خارجة من مصر !

ليست الأموال الساخنة وأقساط وفوائد الديون الخارجية هى وحدها الدولارات التى تخرج من أسواقنا.. هناك أيضا دولارات أرباح المستثمرين الأجانب تخرج بشكل منتظم من بلادنا.. وهى ليست قليلة بل تبلغ الآن نحو 14 مليار دولار سنويا.



وبالطبع نحن لا يمكن أن نمنع خروج هذه الدولارات وإلا أعطانا المستثمرين الأجانب ظهورهم وتوقفوا عن الاستثمار في بلدنا.. ولكن هذا يجعلنا نشجع الاستثمارات الأجنبية التى تمثل لنا أولوية اقتصادية.. أى الاستثمارات التى تخلق لنا وظائف جديدة وتزيد من إنتاجنا بما يجعلنا نستغنى عن بعض وارداتنا أو نزيد من صادراتنا.



وهنا يتعين ألا نفرط في ذلك الاستثمار الأجنبي الذى يقتصر على شراء مشروعات قائمة لدينا أو أصول.. فإن المشترين لهذه المشروعات سوف يوفرون لنا دولارات لمرة واحدة، بينما سيحق لهم تحويل أرباحهم -ومنذ السنة الأولى للشراء- بالدولارات خارج البلاد دون زيادة واضحة وملموسة في الإنتاج وأيضًا بدون توفير فرص عمل جديدة لنا، وبذلك ستصبح عاملا لزيادة الفجوة الدولارية المزمنة التى نعانى منها منذ سنوات طويلة!



لذلك علينا مراجعة برنامج الأطروحات وجذب المستثمر المصرى وتفضيله على المستثمر الأجنبي لشراء المشروعات والأصول المطروحة للبيع الآن.. نعم المستثمر الأجنبي الذى سوف يشترى هذه الأصول والمشروعات سوف يقدم لنا قدرا من الدولارات للاستحواذ عليها ولكنه سوف يحصل منا على دولارات بعد أشهر عديدة، وسوف يتكرر ذلك كل عام..

وإذا كنّا الآن نوفر سنويا نحو 14 مليار دولار سنويا للمستثمرين الأجانب فإن هذا الرقم سوف يتضاعف مستقبلا إذا إشترى أجانب ما نطرحه للبيع الآن، ليصل إلى مستوى أعباء ديوننا الخارجية سنويا.

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